Son dakika haberi... CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi (2) - Son Dakika

CHP'li başkana, havaya ateş açılan eğlence görüntüleri tepkisi (2)

İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAHavaya ateş açılan eğlence görüntüleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan Karkamış CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat , eğlencenin ilçe merkezinden 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde düzenlendiğini söyledi. Eğlence sırasında hijyen kurallarına uyulduğunu belirten Polat açıklamasında, Biz 6-7 arkadaş ilçeye 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde yemek yedik, müzik dinledik. Bunu yaparken kimseyi rahatsız etmedik. Hijyen kurallarına uyduk. Eğlenirken arkadaşımızın birisi havaya ateş açtı dedi.

2 yıl önce de 10 yaşındaki torununa tabanca ile havaya ateş açmasına izin verdiği için hakkında soruşturma açılan CHP'li Polat, bu konuyla ilgili güvenlik güçlerince aranmadığını da kaydetti.