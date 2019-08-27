Son Dakika Haberleri: CHP'li başkana silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

CHP'li başkana silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

27 dakika önce

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

CHP'li başkana silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı, System.String[]

CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, dün CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımı ile CHP Akçadağ İlçe Başkanlığı binasında gerçekleştirilen divan toplantısında konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan'a silahlı saldırıda bulunduktan sonra olay yerinde kaçan C.S., Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün başarılı çalışması sonrasında Malatya kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra Akçadağ ilçesine götürülen C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Aslan, Malatya, Akçadağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!
Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:43:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li başkana silahlı saldırıda bulunan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]