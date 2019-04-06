CHP'li Başkandan Gazetecilere Ziyaret
1 saat önce
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Fikret Hamarat, gazetecileri ziyaret etti.
Muş
'un Bulanık
ilçesine bağlı Rüstemgedik
Belde Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Fikret Hamarat
, gazetecileri ziyaret etti.
Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç
ve Bilican Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş'i ziyaret eden CHP
'li Hamarat, beldede yapacağı çalışmaları anlattı. Rüstemgedik beldesine hizmet için geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Fikret Hamarat, "Özellikle halkımızla temaslarımızda çok iyi neticeler alıyoruz. Herkese ulaşıp herkesi dinlemek ve projelerimiz ile sosyal yaşamla ilgili hayata geçirmek istediklerimizi halkımıza ulaştırmaya çalışacağız. Fakirlerin umudu olacağız. Belediye kapısına gelen vatandaşlarımızın ayağına biz gideceğiz. Vatandaşın sesi olacağız. Amacımız hizmettir. Basın kuruluşlarımızın düşünceleri, sosyal politikalarımızı ve hayata geçirmek istediğimiz düşüncelerimizi yönlendirmekte bize katkı sağlayacaktır. Biz basın kuruluşlarımızı önemsiyoruz ve basın mensuplarının zor şartlarda yaptıkları çalışmaları biliyoruz" dedi.
Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç ve Bilican Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş ise, Rüstemgedik Belediye Başkanı Fikret Hamrat'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:22 Kaynak: İHA
Artvin Yusufeli'nde Tek 1 Oyun İtirazı Kabul Edilirse Seçim İptal Edilecek
AK Parti'nin Seçim İptali Başvurusuna CHP'den İlk Yorum: Sandıkta Oy Çalamayanlar Masa Başında Seçimi Çalmaya Çalışıyor
Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?'