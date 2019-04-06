Son Dakika Haberleri: CHP'li Başkandan Gazetecilere Ziyaret

CHP'li Başkandan Gazetecilere Ziyaret

1 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Fikret Hamarat, gazetecileri ziyaret etti.

CHP'li Başkandan Gazetecilere Ziyaret, System.String[]
Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili Fikret Hamarat, gazetecileri ziyaret etti.

Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç ve Bilican Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş'i ziyaret eden CHP'li Hamarat, beldede yapacağı çalışmaları anlattı. Rüstemgedik beldesine hizmet için geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Fikret Hamarat, "Özellikle halkımızla temaslarımızda çok iyi neticeler alıyoruz. Herkese ulaşıp herkesi dinlemek ve projelerimiz ile sosyal yaşamla ilgili hayata geçirmek istediklerimizi halkımıza ulaştırmaya çalışacağız. Fakirlerin umudu olacağız. Belediye kapısına gelen vatandaşlarımızın ayağına biz gideceğiz. Vatandaşın sesi olacağız. Amacımız hizmettir. Basın kuruluşlarımızın düşünceleri, sosyal politikalarımızı ve hayata geçirmek istediğimiz düşüncelerimizi yönlendirmekte bize katkı sağlayacaktır. Biz basın kuruluşlarımızı önemsiyoruz ve basın mensuplarının zor şartlarda yaptıkları çalışmaları biliyoruz" dedi.

Bulanık Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Galip Kılınç ve Bilican Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faruk Güneş ise, Rüstemgedik Belediye Başkanı Fikret Hamrat'a hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:22 Kaynak: İHA

Fikret Hamarat, Cumhuriyet Halk Partisi, Rüstemgedik, Bulanık, Güncel
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