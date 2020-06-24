CHP'li başkandan, Meral Akşener'e ziyaret - Son Dakika

CHP'li başkandan, Meral Akşener'e ziyaret

CHP'li Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

CHP'li Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

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CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP ile Millet İttifakı ortağı olan İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezdeki makamında ziyaret etti.


Genel Başkan Akşener'e belediye çalışmaları ile ilgili bilgi veren Arslan, Akşener'i Edremit'e davet etti. Ayrıca Edremit Belediyesi'nin yeniden tarımsal üretime başladığı Edremit Ovası'nda üretilen sebzelerle hazırlanmış sepeti hediye etti. Ziyarette Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a İyi Partili Belediye Meclis Üyeleri Özlem Uysal, Davut Çengel, Mustafa Deniz Eker ve Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı eşlik etti.


İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaret nedeniyle teşekkür ederek Başkan Arslan ve meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada: "Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendiyi İYİ Partili Belediye Meclis Üyelerimiz Özlem Uysal, Davut Çengel, Mustafa Deniz Eker ve Özel Kalem Müdürüm Tayfun Canlı ile birlikte ziyaret ederek belediyemizin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdik. En kısa süre içerisinde Edremit'imizde misafir etme isteğimizi de ilettiğimiz Sayın Akşener'e, nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Selman Hasan Arslan, Meral Akşener, Edremit, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li başkandan, Meral Akşener'e ziyaret - Son Dakika

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