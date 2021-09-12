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CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi

12.09.2021 09:18
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 Eylül tarihinde bölge esnafının katılmaması üzerine ertelenen 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 4 Eylül tarihinde bölge esnafının katılmaması üzerine ertelenen 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı gerçekleştirildi.

Datça Sanayi Sitesi girişine konulan 'Sanayi Ağacı' heykelinin açılışı için 4 Eylül tarihinde tören düzenlenmişti. CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar heykelin açılışı için düzenlenen törene katılırken, heykelin bulunduğu alana geldiğinde burada kimsenin olmaması üzerine şaşkınlık yaşamıştı. Bölgedeki sanayi esnafının açılıştan habersiz olduğu ve katılmadığını gören Başkan Uçar açılışı ertelemişti. Heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, dallarında meyve olarak sanayi çarşısı esnafından her ustanın gerçek bir iş aletinin tasvir edildiği heykelin açılışı bir haftalık gecikme ile nihayet gerçekleşti.

Sanayi esnafı ve davetlilerin katıldığı açılışta konuşan Datça sanayisinin en yaşlı esnafı Cemil Akyüz, sanayi ağacının yapımında emeği geçen heykeltıraş Elbruz Denge ve Belediye Başkanı Gürsel Uçar'a teşekkür ederek, "Bizler sanatkarlarız. Bizler yaptığımız işlerle insanları mutlu eden kişileriz. İçimizde her zaman çalışma aşkı ve azmi var. Çalışan esnafa yetkili merciler de ne kadar destek çıkabilirse bizler de o kadar verimli ve mutlu oluruz" dedi.

Sanayinin en geç esnafı Mehmet Kocabıçak da küçük yaştan beri sanayide çalıştığını ifade ederek, "Çok küçük yaşımdan bu yana bu sanayiye emek veriyorum. Bugün buradaki bu birlik ve beraberliği görmek beni çok mutlu etti. Buradaki herkes gibi ben de yapılan bu ağacın çok güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Sanayi esnafını açılışta görmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren heykeltıraş Elbruz Uçar, "Açılışta hepimiz bir aradayız. Bu bizim için çok önemli. Geçmişteki ağacı açamadığımız kısımda güleceğimiz bir sürü şaka yapıldı. Biz onlara güldük geçtik. Şimdi bugün burada bir aradayız. Hem ağaçtayız hem de buradayız. Hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yürekten selam gönderiyorum"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Bu ağaç gerçekten de bir sanat eseridir. Sanayi ağacı olarak adlandırdığımız bu eser bir düşüncenin ürünüdür. Bir düşüncenin ürününü hayata geçirmek de kolay bir durum değildir. Bütün sanayi esnafını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bir araya getirip, bu ağacı da üretip sanayinin bir simgesi olarak oluşturduğu için kendi yüreğimden, sizin güzel yüreğinize selam gönderiyorum" diyerek heykeltıraş Elbruz Uçar'ı tebrik etti.

Datça'da yaşamanın bir farklılık olduğunu dile getiren Başkan Uçar, "Datça'da yaşamanın, Datça'da üretmenin farklılığı işte budur. Elbruz kardeşim belki de bu ülkenin başka bir yerinde olsaydı bu kadar güzel bir eseri ortaya koyabilir miydi bilemem ama mutlaka Datça'da yaşamanın onda oluşturduğu ikinci bir akıl vardır diye düşünüyorum. Ne mutlu ki hepimiz Datçalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sanayi ağacının açılış kurdelesi kesilerek, sanayi esnafı tarafından hazırlanan yemekler davetlilere ikram edildi. Açılış Rampapa müzik grubunun verdiği konser ile son buldu. - MUĞLA

CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi
CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Uçar, Muğla, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li başkanın ertelediği heykelin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika


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