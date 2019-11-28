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Son Dakika Güncel CHP'li başkanın işten çıkarttığı işçiler açtıkları davayı kazandı - Son Dakika

CHP'li başkanın işten çıkarttığı işçiler açtıkları davayı kazandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nde çalışırken Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından işten çıkartılan 19 işçiden 5'i dava açarken, bu işçilerden 3'ü açtıkları işe iade davasını kazandı.

CHP'li başkanın işten çıkarttığı işçiler açtıkları davayı kazandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nde çalışırken Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından işten çıkartılan 19 işçiden 5'i dava açarken, bu işçilerden 3'ü açtıkları işe iade davasını kazandı.


Kdz. Ereğli ilçesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Halil Posbıyık'ın kazanmasının ardından 19 çalışan farklı gerekçeler sunularak işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan 19 işçiden 5'i Kdz. Ereğli Belediyesi hakkında işe dönüş davası açtı. İşten çıkartılanlardan Erol Acar, Hürkal Durusoy ve Gürkan Özdemir'in Kdz. Ereğli 1. İş Mahkemesi'nde açtıkları davanın bu günkü duruşmasında mahkeme heyeti emsal bir karar vererek işçilerin haksız yere işten çıkartıldığına karar vererek işe geri iade edilmeleri yönünde karar verdi. Davayı kazanan işçiler Kdz. Ereğli Belediyesi'nde yeniden işe dönecek olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, belediye yönetiminin 9 aylık maaşlarını ödeyerek kendilerini yeniden işten çıkartma hakkı bulunduğunu ve bunun endişesini yaşadıklarını ifade etti. Davayı kazanan işçiler ayrıca işten çıkartılan toplamda 5 arkadaşının dava açtığını, kendileri hakkında verilen kararın emsal teşkil edeceğini ve geri kalan 2 işçinin de davayı kazanarak işlerine geri dönmesini dilediklerini söyledi. Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Kdz. Ereğli 1. İş Mahkemesi'nde verilen karara 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Kdz. Ereğli Belediyesi'nden işten çıkartılan diğer 15 işçinin ise arabulucuya giderek 35 ila 50 bin TL arasında değişen miktarlarda tazminatlar anlaşarak dava açmadıkları öğrenildi. - ZONGULDAK

Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Posbıyık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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