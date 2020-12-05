CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki - Son Dakika

CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki

05.12.2020 21:15

CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki gelirken, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi Gürbüz'e tepki gösterdi.

CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki

İZMİR - Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki gelirken, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi Gürbüz'e tepki gösterdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bir toplantı sırasında "İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir" sözleri gündeme gelirken, 'İzmir9eylüldeKurtuldu' hashtagi ile sosyal medyada çok sayıda kişi CHP'li Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki gösterdi. AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de Foça Belediye Başkanının sözlerine tepki gösterip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; " 'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyen CHP'li Başkan Gürbüz'e sormak lazım? Kimi, kimden, nasıl kurtardınız? Kurtarmak; halkın malını satmaya kalkışmak, halkı hizmetsiz bırakmak mıdır? Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun!" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, "Foça Belediye Başkanı'nın toplantısında, görev yaptığı ilçeyi 'kurtarılmış bölge' ilan etmesi kabul edilemez. Bu tip ifadelerin tehlikeli olması yanında kötü niyetler de taşıdığı ortadadır. Skandal ifadelerin sahibi, İzmirlilere açıklama borçludur!" dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Gürbüz'e tepki göstererek, "Dün Kumburnu Plajını peşkeş çekmeye çalışan Foça Belediye Başkanı, bugün kurtarılmış bölge olduğunu savunuyor. Nasıl bir hukuksuzluğun içerisine girmişlerse artık kendilerini kurtarmak için tehdit ve 'bölücülük' dahil her türlü ifadeyi kullanıyorlar." dedi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, geçtiğimiz günlerde, belediyeye ait Kumburnu Koyunu satılığa çıkarmış, AK Parti kanadından gelen tepki sonrası, satışı durdurmuştu.

CHP'li Belediye Başkanın Kurtarılmış bölge sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
CHP'li Belediye Başkanın Kurtarılmış bölge sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
CHP'li Belediye Başkanın Kurtarılmış bölge sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
CHP'li Belediye Başkanın Kurtarılmış bölge sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, İzmir, Foça, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Belediye Başkanın 'Kurtarılmış bölge' sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki - Son Dakika


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