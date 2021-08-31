CHP'li başkanın protestosu Meral Akşener'i kızdırdı: Yakışmadı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümünde Kadıköy Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunurken, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tören alanına sırtını döndü.

"ORTAK BAYRAMDA BU TEPKİ YAKIŞMADI"

Söz konusu protestoyu Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu da değiliz. Birkaç gün önce bir vatandaşın muhalefet liderine verdiği tepkiyi ayıplamıştık. Şimdi, milli bir günde, hepimizin ortak bayramında bu tepki de yakışmadı" dedi.

"SİYASETÇİ DEVLET BİLİNCİYLE HAREKET ETMELİ"

Akşener, "Siyasetçi, tepki de olsa devlet bilinciyle hareket etmelidir" ifadelerini kullandı.