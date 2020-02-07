CHP'li başkanlar Adana'da buluştu - Son Dakika

ADANA'da CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya geldi.

'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması', Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde kentteki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Zeydan Karalar'ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP Adana milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Kenti tanıtan kısa film gösteriminin ardından ' Bereketli Topraklar Üzerinde Akıllı Kentlere Doğru' başlıklı toplantının açılış konuşmasını yapan Zeydan Karalar, Türkiye 'nin 1 numaralı başkanlarını ağırlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu buluşmalar artık gelenek haline geldi. Üzerimizde çok büyük sorumluluk, ağır bir yük var. Bütün Türkiye bizi yakından izliyor" dedi.

Yeni seçilen CHP'li belediye başkanlarının teslim aldıkları belediyelerin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu kaydeden Başkan Karalar, buna rağmen başkanların başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirtti. CHP'li belediyeler tarafından kooperatifçiliğin tekrar hayata geçirileceğini anlatan Karalar, "CHP'li belediyeler kooperatifçiliği Türkiye'de konu haline getirdiler. Kooperatifçilik köyden kente göçü engelleyecek. Türkiye bir tarım ülkesi ama Türkiye şu anda ne yediğini bilmiyor. Bu belediyeler aynı zamanda kooperatifler sayesinde ürünün hızlı, zamanında, her iki tarafa da kazandıran yapıya dönüştürecek" diye konuştu.

Başkan Karalar'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti. Toplantının sonuç bildirgesinin ise saat 17.00'de açıklanacağı duyuruldu.