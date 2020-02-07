CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2) - Son Dakika

CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2)

6 saat önce

AFETLERDE ALINACAK TEDBİRLER KONUŞULDUAdana'da 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya gelen CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, düzenlenen çalıştayın ardından gazetecilerle bir araya gelip, değerlendirme toplantısı düzenledi.

CHP'li başkanlar Adana'da buluştu (2), System.String[]

AFETLERDE ALINACAK TEDBİRLER KONUŞULDU

Adana'da 'Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nda bir araya gelen CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, düzenlenen çalıştayın ardından gazetecilerle bir araya gelip, değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olası afetlerde alınacak tedbirler ve hızlı müdahale konularında Nisan ayında toplantı düzenleyeceklerini ve sonuç bildirgesini paylaşacaklarını söyledi. Karalar, fayların 11 büyükşehir belediyesi olarak fayların üzerinde inşaat yapılmaması, kaçak ve ruhsata uygun olmayan yapılarla daha ciddi mücadeleyle ilgili kararların alınacağını kaydetti.

'ULAŞIM KONUSUNDA ORTAK HAREKET EDECEĞİZ'

Türkiye'nin ciddi bir göç sorunu yaşadığını ve olası bir göç dalgasında sığınmacılar konusunda alınması gereken tedbirlerin oluşturulması için rapor hazırlama görevinin Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini belirten Karalar, "Göç konusunda kalıcı ve etkili bir göç politikası oluşturulmasını öneriyoruz. Bu konuda önümüzdeki Nisan ayında yapacağımız çalışmaların detaylarını paylaşacağız. Büyükşehir belediyeleri olarak yapılan ve yapılacak yatırımlarda başta raylı sistemler olmak üzere ulaşım konusunda ortak hareket etme kararı aldık" diye konuştu.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:50 Kaynak: DHA
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