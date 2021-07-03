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CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı - Son Dakika

CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı

03.07.2021 11:48
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı, System.String[]

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, Antalya'da bir araya geldi.

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, Antalya'da bir araya geldi. Tarım, turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği gündemleriyle yapılan toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yurt dışında olması nedeniyle katılamadı.

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde başladı. Belek'teki toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı. Yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise toplantıya katılamadı.

BAŞKAN BÖCEK: AMACIMIZ, KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMAK Toplantının açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın güzel yeridir' dediği gibi güzel Antalya'mızda, ülkemizin yüzde 50'ye yakın nüfusuna ev sahipliği yapan, onlara hizmet eden büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bütün derdimiz vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak, sosyal demokrat anlayış içinde kimseyi ötekileştirmeden çalışmalar yapmak. Böylesi toplantılarımızda da belediyelerimiz arasında projelerle ilgili de bilgi alışverişinde bulunmak" dedi. Başkan Böcek ayrıca hastalığı sürecinde kendisini yanız bırakmadığını, duaları ve iyi dilekleri ile yanında olduğunu belirttiği başkanlara teşekkür etti.Başkanların basına kapalı devam eden toplantısının gündemini ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğer büyükşehirlerin de en önemli konuları olan tarım, turizm, çevre, iklim değişikliği ile kuraklığın oluşturduğu belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanları Osman Ayık turizm, Lokman Atasoy ise çevre, iklim değişikliği ve kuraklık konularında; Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel de tarım konusunda başkanlara sunum yaptı.


CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Antalya, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı - Son Dakika


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