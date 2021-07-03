CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı - Son Dakika

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde, Antalya'da bir araya geldi. Tarım, turizm, çevre, kuraklık ve iklim değişikliği gündemleriyle yapılan toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yurt dışında olması nedeniyle katılamadı.

CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde başladı. Belek'teki toplantıya CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u katıldı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yer aldı. Yurt dışında olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise toplantıya katılamadı.