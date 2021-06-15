CHP'li Başkanlar Buluştu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya geldi. İzmir Marina'daki 4, 5 saatlik toplantıda belediyelerin yaptıkları çalışmalar, gelecek döneme dair planlanan projeler görüşüldü. Yerel yönetimler arasında işbirliğinin daha da güçlendirilmesi kararlaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Marina'da CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel yönetimler arasında işbirliğini pekiştirmek ve belediyelerin gelecek döneme ilişkin projelerini görüşmek için düzenlenen toplantının açılışında konuşan Başkan Tunç Soyer, ilçe belediye başkanlarının görevde geçen iki yılını değerlendireceklerini belirtti. Yine yerel yönetimlerin gelecek iki yıla yönelik projelerini de konuşmak istediklerini vurgulayan Soyer, belediye başkanlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini, beklentilerini de dinlemek istediklerini aktardı. "Belediye başkanlarımız güzel işler yapıyor" CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de belediye başkanlarının seçimlerin ardından görevde iki yılı geride bıraktıklarını belirterek, "İki yılı aşkın süredir görevdesiniz, birlikte çalışıyoruz. Bütün olumsuzluklara rağmen başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm ilçe belediye başkanlarımız kentte güzel işler yapıyor. Orman yangınlarından tutun da deprem, sel felaketi gibi sorunlar yaşandı. Pandemi nedeniyle belediye gelirleri düştü. Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda, bu koşullarda görev yapmak gerçekten zor" diye konuştu. Toplantı 4, 5 saat sürdü.