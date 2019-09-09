CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
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CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecekANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.
Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlarına davetiyle ilgili sorusuna Kılıçdaroğlu, "Daveti güzel. Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi almak istemesi güzel bir şey. Elbette belediye başkanlarımız katılacak" şeklinde yanıt verdi.
CHP Mersin Milletvekili Antmen: Kronolojik olarak 'Süleyman Soylu'yu Anlama Kılavuzu' yaptık AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı