Son Dakika Haberleri: CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek
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CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek

1 saat önce

CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecekANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.

CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Turgut Özal Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi ve Sadri Alışık Kreşi açılış törenine katıldı.

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye başkanlarına davetiyle ilgili sorusuna Kılıçdaroğlu, "Daveti güzel. Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi almak istemesi güzel bir şey. Elbette belediye başkanlarımız katılacak" şeklinde yanıt verdi.

CHP'li başkanlar, Erdoğan ile görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Yenimahalle Belediyesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Turgut Özal, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:31 Kaynak: İHA
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