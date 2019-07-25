Son Dakika Haberleri: CHP'li başkanlardan Cumhurbaşkanına küfürlü paylaşımlara tepki
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CHP'li başkanlardan Cumhurbaşkanına küfürlü paylaşımlara tepki

28 dakika önce

Turgutlu'nun CHP'li Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu'da yaşanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bir kadına yönelik hakaret olayıyla ilgili...

CHP'li başkanlardan Cumhurbaşkanına küfürlü paylaşımlara tepki, System.String[]
Turgutlu'nun CHP'li Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP İlçe Başkanı Orhan Eratıcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ile CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu'da yaşanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bir kadına yönelik hakaret olayıyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı.

Yapılan ortak basın açıklamasında: "Her zaman ifade özgürlüğünden yana tavır almış insanlar olarak eleştirinin herkesin en doğal hakkı olduğunu savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Yapıcı, yol gösteren eleştiriler, yöneticilerin doğruyu bulması için olmazsa olmazlardandır. Ancak siyasi görüşü, cinsiyeti, dini inancı, ırkı, dili ne olursa olsun küfür ve hakaret asla kabul edilemez. Bu tür paylaşımlar ayrışmaları, bölünmeyi ve nefreti tetiklemekten başka hiçbir şeye yaramaz. Biz her zaman birlikten, birleşmekten, bütünlükten, farklı kültürlerin aynı yerde kardeşce yaşamasından yana tavır alan insanlar olarak kime yapılırsa yapılsın küfürün, hakaretin karşısında olacağız. Nefret tohumları ekenlerin, zehirli dil kullananların bizim kardeşliğimize ve birliğimize engel olmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi. - MANİSA
Cumhuriyet Halk Partisi, Selçuk Çetin, Turgutlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:54 Kaynak: İHA
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