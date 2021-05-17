CHP'li Bekaroğlu: "İkizdere'de insanlar yaşam alanlarını korumak istiyor" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Rize'nin İkizdere ilçesinde açılacak taş ocağını protesto edenlerin yaşam alanlarını korumak istediğini söyledi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu taş ocağı nedeniyle doğal yaşam alanlarının zarar göreceğini savundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ve Bakanlığının, bu proje konusunda sahtecilik yaptığını" iddia eden Bekaroğlu, "İkizdere'de vatandaşa karşı 'Cumhurbaşkanını mahcup etmeyeceğiz, sözü yerde kalmayacak.' diye propaganda yapılıyor. Sayın Erdoğan'ın bunlardan haberi var mı?" sözlerini sarf etti.

İkizdere'de son 20 yıldır seçimlerde en yüksek oyu AK Parti'nin aldığına işaret eden Bekaroğlu, "Bu yaşananların oyla ilgisi yok. İkizdere'de insanlar yaşam alanlarını korumak istiyor." diye konuştu.

Mehmet Bekaroğlu, Rize Valiliğince İkizdere'de kamu düzeninin sağlanması ve salgınla mücadele tedbirlerinin uygulanabilmesi için gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının 15 gün süreyle yasaklanmasını eleştirerek "İkizdere'de öksürmek, bir yere gitmek, bir yere bakmak yasak çünkü Mehmet Cengiz oraları yıkacak." ifadesini kullandı.