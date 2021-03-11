CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi - Son Dakika

CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi

11.03.2021 14:37
CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın ülkenin gündeminde olduğunu ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü belirtti.

Eylem planına ilişkin itirazların, "19 sene sonra bunları yapacaklar mı inandırıcı mı değil mi?" şeklinde olduğunu dile getiren Bekaroğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerekiyor. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne inanmak gerekiyor. Parlamentoya inanmak gerekiyor. Millet adına kararları parlamentoların alacağına kayıtsız şartsız inanmak gerekiyor." dedi.

Bekaroğlu, iktidarın TBMM'ye saygısının olmadığını, milletvekillerinin soru önergelerine cevapların zamanında verilmediğini, verilenlerin de "ibretlik cevaplar" içerdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Türkiye Varlık Fonunun, 2019'a ait mali tabloları ile faaliyetlerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi ekim ayında olması gerekirken halen neden gerçekleşmemiştir?" şeklinde yazılı soru verdiğini kaydeden Bekaroğlu, Oktay'ın ise, "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, Fon'un kuruluş amacı ve faaliyeti belirtilmiştir. Fon, bağımsız denetime tabi olup, denetim usulü mezkur kanunun 6. maddesinde yer almaktadır. Türkiye Varlık Fonu 2019 faaliyet raporu, Fon'un resmi internet sitesinde bulunmaktadır." cevabını verdiğini aktardı.

Bekaroğlu, bunun, "parlamentoya hakaret, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, parlamentoya inanmamak" olduğunu ileri sürdü.

Hazırladığı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifini TBMM Başkanlığına sunduğu kaydeden Bekaroğlu, istisnai memur kadrosundakilerin sabah akşam siyasetçilere laf yetiştirdiğini, bu kadroda bulunanların Devlet Memurları Kanunu'na uyması gerektiğini belirtti.

Bekaroğlu, kanun teklifinin, Devlet Memurları Kanunu'nun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7. maddesinde düzenleme yaptığını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Milletvekili, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi - Son Dakika


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