CHP'li Bekaroğlu: "Sigorta şirketlerinin lehine düzenleme yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil" - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında mağdurların alacağı tazminatın kısılacağını belirterek, "Sigorta şirketlerinin lehine düzenleme yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1998'de siyasete başladığını ve yoğun mafya, siyaset, medya tartışmaları gördüğünü ifade ederek, "'Çamaşırlar asfalta dağıldı' diyorlardı, şimdi lağım patladı. Hem de lağımın büyük boruları patladı." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, çeklerin ibrazıyla ilgili değişikliğe gidildiğini dile getiren Bekaroğlu, pandemi nedeniyle bu konuda daha önce gerçekleştirilen değişikliğin yanlış yapıldığını iddia etti.

Bekaroğlu, yapılan yanlışın genelgeyle düzeltilmek istendiğini ancak bunun da olmadığını savunarak, oluşan kaosun düzeltilmesi için yasa teklifinin acilen getirildiğini ileri sürdü.

Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminat hesaplamalarında yapılan düzenlemenin daha önce gerçekleştirildiğini ancak bunun Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini aktaran Bekaroğlu, vatandaşların yararına olmayan düzenlemenin aynı şekilde getirildiğini ifade etti.

Bekaroğlu, sigorta şirketlerinin lobi oluşturduğunu, mağdurların alacakları tazminatların kısılacağını savunarak, "Lobi çalışmaları sonucunda sigorta şirketlerinin lehine düzenleme yapıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil." dedi.