CHP'li Beko, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını önerdi - Son Dakika

CHP'li Beko, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını önerdi

09.12.2020 14:09
CHP'li Beko, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını önerdi, System.String[]

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, asgari ücretle çalışan işçilerin açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, asgari ücretle çalışan işçilerin açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun öncelikle demokratik hale getirilmesi gerektiğini, komisyonda DİSK, Hak-İş ve biri kadın iki işçinin yer almasının daha doru olacağını söyledi.

Türkiye'de asgari ücret tespitinin tek bir işçi üzerinden yapıldığını, bu durumun uluslararası standartlara da aykırı olduğunu savunan Beko, "Asgari ücretle çalışan 10 milyon işçinin tamamı sanki bekarmış gibi düşünülüyor. Bu zamana kadar komisyon işçilerin ailelerini dikkate almamıştır. Komisyon karar verirken 4 kişilik bir aile üzerinden çalışmalar yapması gerekir düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kani Beko, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında asgari ücreti en az veren ülke olduğunu ileri sürdü.

2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 28 cumhuriyet altını alabilen işçilerin 2020 yılında yıllık net asgari ücretle 10 cumhuriyet altını alabildiğini ifade eden Beko, şunları kaydetti:

"Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarında kesinlikle milli gelir artışından ve gayri safi milli hasıladan da asgari ücretle çalışan işçilere pay ayırmalıdır. Adalet halkın ekmeği, işçinin de geleceğidir. Asgari geçim indirimi mutlaka asgari ücretin dışında kalmalı, asgari ücretten kesinlikle vergi alınmamalıdır. 2021 yılı asgari ücreti Kovid-19 salgını dikkate alınarak hesap edilmelidir. Asgari ücret en az 3 bin 100 lira olmalıdır. Türkiye'de asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın yüzde 50'ye yakınının açlık sınırı altında çalıştığını ifade etmek isterim. Asgari ücretle çalışan işçilerin açlık sınırı altında yaşam mücadelesi verdiğini, asgari ücret tespit komisyonu ve TBMM'deki milletvekilleri dikkate almalıdır."

Beko, ayrıca asgari ücretli çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramlarında birer maaş ikramiye verilmesini istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Malcolm Thomas, Asgari Ücret, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Beko, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını önerdi - Son Dakika


Son Dakika

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Rus paralı asker şirketi Wagner komutanından Türkiye itirafı: Müdahaleyi dikkate almadık, bu yüzden kaybettik Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu
BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor         
13:55
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir         
13:16
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah Eşinden şiddet gördüğü yetmedi bir de altınlarını kaptırdı: Akşam dövüp sabah "seni seviyorum" notları bırakıyordu         
09:40
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız Prof. Dr. Murat Akova: Tam kapanma olmazsa çok daha şiddetli bir pandemi ile karşı karşıya kalacağız         
20:32
Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı Yetişkin film yıldızı olan eski yarışçı Gracie, kız arkadaşıyla çıkan aşk dedikodularını yalanladı         
19:53
Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor Yeşilçam'ın güzeli Serpil Çakmaklı son haliyle şaşırttı! Yıllara meydan okuyor         
18:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Beko, asgari ücretin en az 3 bin 100 lira olmasını önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei