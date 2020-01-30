CHP'li Beko:

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) ait Urla'daki araziye hukuk dışı biçimde el koyulduğunu öne sürerek, "Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el koyulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek, kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından 1975'te işçilerin kullanımı için sendikaya kazandırılan İzmir Urla Zeytineli köyü Böğürtlen mevkisindeki 68 dönümlük denize sıfır araziye hukuk dışı biçimde el koyulduğunu iddia etti.

Sendikanın yanı sıra birçok köylüye ait taşınmazın da aynı akıbete uğradığını savunan Beko, önce taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi konulduğunu, daha sonra 25 Ocak Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapıldığını belirtti.

Yapılan işlemlerin süratinin dikkati çekici olduğunu dile getiren Beko, henüz sendikaya ve diğer mağdur köylüye resmi olarak kamulaştırma kararının tebliğ edilmediğini kaydetti.

Bölgenin önceden sit alanı statüsünde olduğunu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilerek sit alanı statüsünden çıkarıldığını anlatan Beko, bu şekilde 500'ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanının, kamulaştırılarak özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verileceğini ileri sürdü.

Köy merası ile tarım arazisi niteliğinde bazı taşınmazların golf sahası yapılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Beko, "Kamunun bütün eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır. Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el koyulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek, kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır." dedi.