CHP'li belediye 11 işçinin işine son verdi - Son Dakika
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CHP'li belediye 11 işçinin işine son verdi

03.10.2022 15:02
CHP'li belediye 11 işçinin işine son verdi

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 11 personelin işine son verdi.

CHP'li Kırşehir Belediyesi, 11 personelin işine son verdi. Söz konusu işçilerin mahkeme kararıyla 3 kez işe iade edildiğini belirten AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Mahkeme kararıyla 3 kere işlerine geri dönmelerine rağmen, 11 personelin 4. kez işten çıkarılmalarını şiddetle kınıyorum" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Seher Ünsal, mahkeme kararıyla 3 kez işine dönen personelin 4. kez işten çıkarılmakta olduğunu söyledi. Bunun bir yıldırma politikası olduğunu savunan Ünsal, "Kırşehir Belediyesinde zulüm bitmek bilmiyor. Mahkeme kararıyla 3 kere işlerine geri dönmelerine rağmen, 11 personelin 4. kez işten çıkarılmalarını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

'Hak' ve 'adalet' söylemlerinde olanların haksız işlem yaptığını söyleyen Ünsal, "Her fırsatta hak, adaletten bahsedenlere sesleniyorum. Bu zulmü durdurun. Yargı kararlarını hiçe sayarak hem zulüm ediyorsunuz hem de ödediğiniz tazminatlarla belediyeyi kamu zararına uğratıyorsunuz. CHP'li belediyenin yaptığı; liyakatine, gayretine, emeğine bakmaksızın kendilerinden olmayan personelleri işten çıkarmaktır. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve ona bağlı olan müdürler, Kırşehir'e hizmet yarışına girmek yerine personeline zulüm, mobbing ve psikolojik baskı yapma sırasına girmiş durumdalar" diye konuştu.

"KIRŞEHİR HALKI SİZDEN HİZMET BEKLİYOR"

Kırşehir'in gündeminde işçi çıkarma yerine, hizmet olması gerektiğini anlatan İl Başkanı Ünsal, "Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, seçimden önce meydan meydan gezip kimsenin ekmeği ile oynamayacakları üzerine namus, şeref, haysiyet sözü vermişlerdi. Hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız belediyelerde, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak' demişti. Nerede bu sözünüz?" diye sordu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediye 11 işçinin işine son verdi - Son Dakika

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