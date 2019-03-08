Son Dakika Haberleri: CHP'li Belediye Başkan Adayının AK Parti'ye Geçmesi

CHP'li Belediye Başkan Adayının AK Parti'ye Geçmesi

1 saat önce

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı olan Suat Yüksel'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

CHP'li Belediye Başkan Adayının AK Parti'ye Geçmesi, System.String[]
AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı olan Suat Yüksel'in partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçmesine ilişkin açıklama yaptı.

Dinç, yazılı açıklamasında, Yüksel'in AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP Hakkari İl Örgütü'nün açıklama yaptığını anımsatarak, "Partilerinin Derecik ilçemizdeki belediye başkan adaylarının zillet ittifakından istifa etmesini sindirememiş ve iftira ile acizliklerini örtmeye çalışmışlardır." ifadesini kullandı.

Dinç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Derecik ilçemiz her daim devletinin ve milletinin yanında yer almış asil bir halka sahiptir. AK Parti kurulduğu günden beri her daim AK Partimizin yanında yer almıştır. Bunu içine sindiremeyen CHP Hakkari İl Örgütü, basın üzerinden halkımıza yalan ve iftira üzerinden her zaman kirli taktikleri ile algı operasyonu yapmaya çalışmaktadır. AK Parti Milletvekili olarak direkt şahsıma iftira ile saldırmaları içlerindeki kinin dışa vurumudur."

Dinç, "Yüksel'in ne adaylığı ne de istifa süreci ile ne benim ne de parti yöneticilerimizin hiçbir alakası ve dahli olmadığı kendisi tarafından da beyan edilmektedir. Maddi yardım taahhüdünde bulunduğumuz iftirasında bulunulmaktadır. Suat Yüksel'in bunu itiraf ettiği iddia ediliyor. CHP Hakkari İl Örgütü'nü iddiasını ispata davet ediyorum. İspat edemiyorlarsa müfteri olduklarını halkımıza beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:41 Kaynak: AA

Derecik, Hakkari, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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