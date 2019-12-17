CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika

CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı

6 saat önce

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından...

CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı, System.String[]

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmak suçundan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonda görüştüğü ileri sürülerek ifadesi alınmak üzere gün içerisinde adliyeye çağrıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından Oğuz, tutuklanma istemiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkaran CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Kasapoğlu'ndan masasına ödül bırakan CHP'li vekile yanıt: Kartvizit öyle takdim edilmez
FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf

Son Dakika Haberleri
15:06 Batman'da terör operasyonlarında 9 kişi yakalandı - Son Dakika
15:06 Başkan İlmek'in AK Parti'ye geçmesine tepki - Son Dakika
15:06 Çorum Valisi Çiftçi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
15:05 İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest - Son Dakika
15:05 Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
14:48 Ev hapsi ile tahliye edilen kedicikler, örgütün ayarladığı özel villada kalıyor - Son Dakika
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 15:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]