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CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi - Son Dakika

CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi

19.07.2021 15:19
CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi, System.String[]

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı eleştiren vatandaşa, "Sizde yüzsüzlük yanında vicdan da kalmamış.

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı eleştiren vatandaşa, "Sizde yüzsüzlük yanında vicdan da kalmamış. Ama iyi yazıyorsun seni de bir yere atarlar, daha güzel sıfatın olur" yorumunda bulundu.

Sosyal medyayı en fazla kullanan belediye başkanlarından biri olan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Twitter üzerinden paylaştığı yorumu eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' ifadesini kullandı. Dutlulu, Twitter hesabından "Dünyanın bir çok yerinde kurban kesen, su kuyusu açan iyi kalpli Türk vatandaşları, ülkemizde de açlık sınırı altında gelirleriyle iyi beslenemeden yaşayan insanlar, su sıkıntısı çeken köylerimiz var. Bilin istedim" paylaşımında bulundu. Bu paylaşımı gören bir takipçisi Dutlulu'ya, "Konu hakkında bilgi sahibi olmadığınız ne kadar da belli. Biraz araştırın öyle kıyaslama yapın. Türkiye'de oturmuş bir devlet sistemi var. Belediyeler su sorununa yerelde cevap verecek yetenekte. Büyük projelerde merkezi hükümet destek veriyor zaten" yorumu yaptı.

Bunun üzerine Dutlulu, "Aylardır su sıkıntısı çeken köylere de söyleyin olur mu bu cevabı? İnsan bu cevabı buraya yazmaya utanır, hadi bilmiyorsun üç beş köy dolaş Akhisar'da, sor soruştur" ifadelerini kullandı.

Takipçisi ise Dutlulu'nun bu cevabına şu yorumda bulundu: "Belediye başkanı olduğunuzu biliyorum. Sanırım bu zamanda belediye ne iş yapar öğrenememişsiniz. Köylere suyu götürmek bildiğim kadarıyla Büyükşehir'in görevi. Bence bir belediyeci olarak önce işinizi öğrenin sonra bana utanma telkininde bulunun" dedi.

Dutlulu'nun bu yoruma cevabı ise sert oldu. Dutlulu, kendisini eleştiren vatandaşa, "Susuz kalan köylere de bunu da söyleyin olur mu? siz de yüzsüzlük yanında vicdan da kalmamış. Ama iyi yazıyorsun, seni de bir yere atarlar, daha güzel sıfatın olur" yorumunda bulundu.

Dutlulu'nun hakaret niteliği de taşıyan yorumu tepki topladı. - MANİSA

CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi
CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi

Cumhuriyet Halk Partisi, Besim Dutlulu, Akhisar, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanı, kendisini eleştiren vatandaşa 'yüzsüz' dedi - Son Dakika


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