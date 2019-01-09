CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, Partisinden İstifa Etti
1 saat önce
AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.
AYDIN'ın Efeler
Belediye Başkanı CHP
'li Mesut Özakcan
, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.
2014 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de tekrar aday adayı oldu. Ancak Özakcan, CHP Parti Meclisi
tarafından aday gösterilmedi. Adaylık için CHP Aydın
eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay
tercih edildi. Bunun üzerine Mesut Özakcan, dün noter kanalıyla partisinden istifa etti.
Özakcan, "Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Noter kanalıyla istifamı yolladım. İlerleyen günlerde gerektiğinde açıklama yapılacaktır" dedi. Mesut Özakcan, CHP'den 22'nci Dönem Aydın Milletvekili olarak da bir dönem görev yapmıştı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:33 Kaynak: DHA
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