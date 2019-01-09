Son Dakika Haberleri: CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, Partisinden İstifa Etti

CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, Partisinden İstifa Etti

1 saat önce

AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

CHP'li Belediye Başkanı Özakcan, Partisinden İstifa Etti, System.String[]
AYDIN'ın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mesut Özakcan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince, partisinden istifa etti.

2014 yerel seçimlerinde CHP'den Efeler Belediye Başkanlığı görevine seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için de tekrar aday adayı oldu. Ancak Özakcan, CHP Parti Meclisi tarafından aday gösterilmedi. Adaylık için CHP Aydın eski Milletvekili Mehmet Fatih Atay tercih edildi. Bunun üzerine Mesut Özakcan, dün noter kanalıyla partisinden istifa etti.

Özakcan, "Gördüğüm lüzum üzerine partimden istifa ettim. Noter kanalıyla istifamı yolladım. İlerleyen günlerde gerektiğinde açıklama yapılacaktır" dedi. Mesut Özakcan, CHP'den 22'nci Dönem Aydın Milletvekili olarak da bir dönem görev yapmıştı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:33 Kaynak: DHA

Politika
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