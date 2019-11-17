CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
6 saat önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:16 Kaynak: İHA
Denizli'nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Gemi açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım" dedi. - DENİZLİ
Kapalıçarşı ve Sultanahmet'te kruvaziyer bereketi Kılıçdaroğlu, EYT sorunuyla ilgili konuştu: EYT'yi biz çözeceğiz Kulisleri sallayan iddia: Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'nı güvendiği isme bırakabilir Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok