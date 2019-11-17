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CHP'li belediye başkanı partisinden istifa etti
6 saat önce
Denizli'nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
Denizli'nin Serinhisar ilçesinin Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Serinhisar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Gemi partisinden istifa etti. Başkan Gemi, istifasını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Gemi açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine partim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Gerekçelerini daha sonra kamuoyuna açıklayacağım" dedi.
(Köksal Kılınç/İHA)
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