CHP'li Belediye Başkanından harekata tam destek

KARABÜK - CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/ YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na videolu destek verdi.

Safanbolu Belediye Başkanı Elif Köse, başkanlık makamında çektiği videoda, harekatın "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığını belirtti. TSK'nın Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, sivil halk konusunda her türlü dikkat ve hassasiyet göstermesinin ayrıca takdire şayan olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"Yüce Türk milleti, değerli Safranbolulu hemşehrilerim; hepimizin bildiği gibi Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 'Barış Pınarı Harekat Planı' uygulanmaya başlanmıştır. Harekat, 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi, sivil halk konusunda her türlü dikkat ve hassasiyet göstermesi ayrıca takdire şayandır. Bu vesile ile şunu da ifade etmek isterim ki, Safranbolu Belediyesi çalışanları, belediye meclis üyeleri ve tüm Safranbolu halkı olarak kalbimiz kahraman ordumuzla birlikte atmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman askerlerimizin en ufak hasar dahi almadan vatanlarına dönmelerini temenni ediyorum. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyet'inin kanun ordusu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri."