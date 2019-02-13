Son Dakika Haberleri: CHP'li Belediye Başkanının Proje Tanıtım Toplantısını Hayvanseverler Bastı

CHP'li Belediye Başkanının Proje Tanıtım Toplantısını Hayvanseverler Bastı

4 saat önce

CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yeni proje tanıtım toplantısına hayvanseverler damgasını vurdu.

CHP'li Belediye Başkanının Proje Tanıtım Toplantısını Hayvanseverler Bastı, System.String[]
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yeni proje tanıtım toplantısına hayvanseverler damgasını vurdu. Salman projelerini açıklarken, salona giren hayvanseverler, Belediyenin 170 tane köpeği katlettiğini iddia edip tepki gösterdi.

CHP tarafından yeniden aday gösterilen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, yeni projelerini tanıtmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının yapıldığı esnada salona giren bir grup hayvansever, "2014 yılında verdiğiniz sözlerin hangisini tuttunuz? Hangi projeleri gerçekleştirdiniz? 170 hayvanı katlettiniz" diye Başkana sordu. Bunun üzerine sinirlenen Başkan Salman, grubun dışarı çıkartılması için talimat verdi. Hayvanseverlerin dışarı çıkarılmasından sonra açıklama yapan Salman, "1 insan için ağaçları keserim. 1 insan için için hayvanlar önemli değil. Onlar danayı, atı, kuşu sevmezler. İşleri şov yapmak" diyerek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan hayvanseverlerden Mesut Çelik, "Geçtiğimiz yıllarda köpekleri önce boyunlarına kement ile bağlanıp iğne ile öldürdüler. Ardında el arabasına üstleri çarşaf örtülerek barınağın yanındaki toprağa toplu olarak gömdüler. Bazıları hala yaşıyor can çekişiyordu. Suç duyurusu bulunduk. Daha sonra başıma gelmeyen kalmadı. Ailemin ve mahalleli önünde belediye araçları ile gelip tehdit ve darp ederek şikayetimi geri almamı istediler" diye konuştu.

Hayvan hakları için birleşim hareketi kurucu başkanı Mehtap Özer ise, "Vatandaşlarımızdan gerçekten Allah'ın yarattığı canlara bu kadar acımasızca davranan bir adama 5 yıl daha itimat etmemelerini çok rica ediyoruz" dedi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:51 Kaynak: İHA

Vefa Salman, Yalova, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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