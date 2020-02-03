CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya geldi - Son Dakika
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CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya geldi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) belediye başkanları toplantısının ikincisi Bolu'da yapıldı.

CHP'li belediye başkanları Bolu'da bir araya geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) belediye başkanları toplantısının ikincisi Bolu'da yapıldı.

Bolu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 31 Ocak – 02 Şubat'ta Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özcan'ın toplantıda, Bolu'nun doğal ve kültürel güzelliklerinin tanıtıldığı bir belgesel ile 10 aylık süre içinde yapılan çalışmalar ve gelecekte yapılması planlanan projelere ilişkin bir sunum yaptığı ifadelerine yer verildi.

CHP'li belediye başkanlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, bir dizi teknik gezinin de yapıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Kaplan Hürriyet, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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