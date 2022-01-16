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CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu - Son Dakika

CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

16.01.2022 10:02
CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in ev sahipliğinde, yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlayan CHP'li belediye başkanları, tipiye tutulunca zor anlar yaşadı. Atlı kızaklarla göl üzerinde bir süre gezen belediye başkanları, Eskimo usulü balık avladıkları sırada çıkan tipi nedeniyle büyük panik yaşadı.

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.

CHP'li belediye başkanları, buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

"TÜRKİYE'NİN BAKİR KALMIŞ ALANLARINDAN BİR TANESİ"

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li belediye başkanları daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'ne geçti. Ardahan Belediye Başkanı Demir, burada kendi elleriyle tüm belediye başkanlarına ve davetlilere yöreye özgü kalpaklardan hediye etti.

CHP'li belediye başkanları, buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

"GÖLÜN ÜZERİ TAMAMEN BUZLA KAPLI, DOĞAN BİR BUZ PATENİ ALANI"

Kısa bir konuşma da yapan Demir "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. Tüm konuklarımıza 'Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz' diyorum ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

CHP'li belediye başkanları, buz tutan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu

BALIK AVLADIKLARI SIRADA TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADILAR

Aynı zamanda TRT Türk Halk müziği sanatçısı olan Ardahan Belediye Başkanı Demir, atlı kızaklar üstünde davetlilere türkü söyledi. Atlı kızaklarla göl üzerinde bir süre gezen belediye başkanları daha sonra Eskimo usulü balık avladı. Balık avladıkları sırada çıkan tipi nedeniyle zor anlar yaşayan belediye başkanları, atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Çıldır Gölü, Ardahan, Eskimo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanları, Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık tutarken tipiye tutuldu - Son Dakika
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