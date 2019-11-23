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CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile İzmir'de bir araya geldi.

CHP'li belediye başkanları İzmir'de bir araya geldi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşması programı kapsamında düzenlenen "Kardeş Kentler, Çağdaş Kentliler" toplantısında CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile İzmir'de bir araya geldi.


Toplantıda belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu yerel seçimlerin üzerinden yedi buçuk ay gibi bir süre geçtiğini ve Türkiye'de çok şeyin değiştiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, tüm belediye başkanlarına başarılı çalışmaları için teşekkür etti. Belediyeciliğe şeffaflık, saydamlık, erişebilirlik gibi kavramları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin getirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, meclisin ihalelerin canlı yayınlandığını, belediyelerin israfı önlediğini, bütçeleri ile tasarrufu sağladığını buna da en güzel örneğin İstanbul ve Ankara belediyeleri olduğunu söyledi. Belediye başkanlarına verdikleri hizmetler ve başarılı projeleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu yereldeki başarının genele de yansıyacağını belirtti.


Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri ile Türkiye'de yerel yönetim haritasının değiştiğini, ülke nüfusunun büyük bölümüne Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet verdiğini dile getirdi. Büyükşehir, il, ilçe belediyelerini bir araya getiren bu tür toplantıların vatandaşlara hizmet ve projeler anlamında çok yararlı geçtiğini ifade eden Başkan Gürün, ortak akıl ve karşılıklı iş birliği ile yerelde daha büyük başarılara imza atacaklarını belirtti. - MUĞLA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
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