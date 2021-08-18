CHP'li Belediye Başkanları Kırşehir'de toplanıyor - Son Dakika

CHP'li il belediye başkanları Kırşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı belediye başkanları toplantısında belediyelerin yol haritaları çizilecek.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, toplantılarda ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme ve benzeri konuları ele alarak bundan sonraki çalışmalarla ilgili olarak da yol haritasının belirleneceğini söyledi. Başkan Ekicioğlu, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Ağustos ayı içerisinde Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çıkan orman yangınları ve geçtiğimiz hafta Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi; şehirlerimizin kültürel, tarihsel, ekonomik ve sosyal yapıları; İl Belediyeleri olarak aramızda oluşturacağımız istişare ve dayanışma ağları; cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Genelgesi, 1 Temmuz itibarı ile açıklanan yeni normalleşme sürecinin getirdikleri ve benzeri konular toplantımızda değerlendireceğimiz konulardan bazıları olacak" dedi.

Katılımcı belediye başkanları toplantılarla birlikte tarih ve kültür şehrinde gezinti de yapacak. - KIRŞEHİR