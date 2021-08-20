CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırşehir'de CHP'li belediye başkanlarınca değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı Konferans Salonundaki toplantıda, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu projeleri hakkında sunum yaptı.

Ülke gündemi ile turizm, ekonomi, yeni normalleşme gibi konuların ele alındığı toplantıda, başkanların gelecekteki yol haritası da değerlendirildi.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 10 belediye başkanının yanı sıra CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.