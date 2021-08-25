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CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika

CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

25.08.2021 09:05
CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı, System.String[]

22 Ağustos tarihlerinde ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme ve benzeri konularının görüşüldüğü CHP'li belediye başkanları buluşması sonuç bildirgesi yayımlandı.

22 Ağustos tarihlerinde ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme ve benzeri konularının görüşüldüğü CHP'li belediye başkanları buluşması sonuç bildirgesi yayımlandı.

Neşet Ertaş Kültür Merkezi Gönül Dağı Toplantı Salonunda yapılan çalıştayın sonuç bildirgesinde katılımcı belediye başkanları düşüncelerini kamuoyu ile paylaştı. CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu; Yalova'dan Vefa Salman ve Cuma günü Kırşehir'e gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla Kırşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Belediye Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Belediye başkanları, 18-22 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan Kırşehir'deki buluşmada ülke gündemi, turizm, ekonomi, yeni normalleşme vb. konuları ele aldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Tasarruf Genelgesine de değinildi. Genelgenin, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM dahil tüm kamu kurumlarını da kapsaması gerektiği vurgulandı. 13-19 Eylül 2021 tarihlerinde kutlanacak olan Ahilik Haftası'nın verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Belediye başkanlarınca ortak yapılan sonuç bildirgesinde, "Pandemi döneminde CHP'li belediyeler olarak tüm dayanışma ağlarımızı ve olanaklarımızı kullanarak başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Pandemi süreci boyunca hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsünü yaşıyor ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Açılacak olan 2021-2022 eğitim öğretim yılının kesintiye uğramaması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması için tüm vatandaşlarımızı aşılama haklarını kullanmaya davet ediyoruz" denildi.

Tasarruf ve israfın belediye yönetiminde önemli bir anlayışı temsil ettiğinin ifade edildiği açıklama ise şöyle:

"31 Mart seçimleri kampanyasındaki günlerimizden bu yana hepimiz israf düzeni ile mücadeleyi ve tasarrufu vatandaşlarımıza vaat ettik ve göreve geldiğimiz günden beri de bu duruşumuzdan ödün vermedik. Faaliyetlerimizi de bu kapsamda planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz bu planlamalar ve almış olduğumuz tedbirler sayesinde ciddi sonuçlar elde ederek mali bütçelerimize katkı sağladık. Söz konusu genelgeyle belediyelerimizin görevlerini yapması yönünde bazı engeller oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarla irtibat kurarak belli maddelerin açıklığa kavuşturulmasını talep edeceğiz. Başkanlığını yürüttüğümüz şehirlerimiz ülkemizin tarihsel, kültürel, turizm ve ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Şehirlerimizde ekonomik ve kültürel faaliyetlerin gelişmesi için gerekli olan tüm alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bizler Belediye Başkanları olarak Türkiye genelinde de benzer bir politika uygulanması gerektiğine inanıyor; ülkemizin ekonomisine katkı sunduğumuz ölçüde de elde edilen gelirin ülkemizin tüm illerine adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından meclise gönderilen Turizm Teşvik Kanunu Taslağı'nın, meclis ihtisas komisyonundan geçtiğini; bu taslağa göre belediye sınırları içinde bulunan yeme-içme, eğlence, günübirlik mesire alanları ile konaklama tesisleri ve plajlar dahil turizmle ilgili alanların, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tasarruf ve denetimine bırakılmasının belediyelerin gelirlerine el koyma anlamını taşıdığı ve işlemeyeceği ortadadır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, siyasal krizlere rağmen belediye başkanları olarak tüm engellemelere karşın halkımızdan aldığımız destekle, ortak aklı işleterek bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizde yaşanan yangınlar ve sel felaketleri belediyelerin ticari bir kuruluş gibi hareket edebilmesi, hava araçlarının tüm giderlerini bütçelerinden karşılamaları çok zordur. Bu nedenle yaşanan bu süreç böylesi konularda belediyelerin ortaklaşa hareket etmesi gerektiğini göstermiştir." - KIRŞEHİR

CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı
CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı

Cumhuriyet Halk Partisi, Toros Dağları, Ekonomi, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi yayımlandı - Son Dakika


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