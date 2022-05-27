CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti

27.05.2022 16:18
CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP'li belediye başkanları Van'da esnaf ziyaretinde bulundu.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da cuma namazının ardından cami önündeki vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

YORUMLAR
500
Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz Seyit Torun: İlk Seçimlerin Ardından, Yönetimdeki Bu Anlayışın Tüm Hukuksuz Politikalarına Son Vereceğiz Vanlı Esnaftan Seyit Torun'a: 'İnşallah Bizi Bu Kötü Durumdan Kurtarırsınız' Vanlı Esnaftan Seyit Torun'a: 'İnşallah Bizi Bu Kötü Durumdan Kurtarırsınız'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Caddesi, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:23:39. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement