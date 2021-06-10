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CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak - Son Dakika

CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak

10.06.2021 11:53

CHP'li belediyelerin iki yıllık çalışmalarının değerlendirileceği "CHP Belediye Başkanları Buluşması" 18-20 Haziran'da Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

CHP'li belediyelerin iki yıllık çalışmalarının değerlendirileceği "CHP Belediye Başkanları Buluşması" 18-20 Haziran'da Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin ardından belediye başkanlarıyla dördüncü kez bir araya geleceklerini söyledi. Salgın nedeniyle bir yıldır yüz yüze toplantı yapamadıklarını, bu nedenle çevrim içi toplantılar düzenlediklerini aktaran Torun, bir yılın ardından ilk kez 18-20 Haziran'da Gaziantep'te, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunacağı geniş katılımlı bir çalışma toplantısı gerçekleştireceklerini bildirdi. Torun, şöyle devam etti:

"Bu çalışma genel başkanların gelip konuştuğu ve toplantıyı bitirdiği bir çalışma olmayacak. Toplantımız 3 gün boyunca sürecek. İlk gün belediye başkanlarımız Gaziantep'te sahada olacaklar. Vatandaşlarımızla buluşacaklar, onların dertlerini, taleplerini dinleyecekler. İkinci gün sabahtan itibaren pazar günü saat 16.00'ya kadar çalışmalarımız devam edecek. 2 yılı aşkın bir süredir yapılan hizmetleri değerlendireceğiz. Vatandaşın memnuniyet derecelerini ortaya koyacağız. Şu anda saha araştırmalarını yapıyoruz. Belediyelerimiz 2 yılda neler yaptılar onları değerlendireceğiz ve bundan sonraki 3 yılda vatandaşların sorununun çözümü için neler yapılması gerekiyor, onları tartışacağız."

Toplantıda inovasyon projelerinin tanıtımının da yapılacağını dile getiren Torun, ayrıca belediye başkanlarına katkı sağlayacak konularda bilgilendirmeler gerçekleştireceklerini vurguladı. Torun, "Verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. 1,5 gün boyunca bir arama toplantısı, bir workshop gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

"Ne tür projeler öne çıkıyor?"

Her yörenin kendine özgü sorunları olduğuna değinen Seyit Torun, bir yılı aşkın süredir Kovid-19 sürecinin belediyeleri oldukça etkilediğini anlattı. Belediyelerin bu süreci olağanüstü bir şekilde yönettiklerini aktaran Torun, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın dezenfektandan maskesine kadar her ihtiyacını karşıladılar ve uçuk kaçık projelerden de kaçındılar ama bu arada diğer hizmetleri de devam etti. 'Hangi proje öne çıkıyor?' dersek her yörenin kendine özgü sorunları var. Yol problemleri, su, kanalizasyon, üst yapı problemleri var. Belediye başkanlarımız bunları da belli bir takvime bağladı sorunları da çözüyorlar. Belediyelerimiz tıkır tıkır çalışıyorlar, teker teker de sorunları çözüyorlar."

Belediyelerin hizmetlerinin ne derece karşılık bulduğuna dönük anketleri devamlı olarak yaptırdıklarını bildiren Seyit Torun, belediyelerin 2 yıllık çalışmalarına ilişkin de anketler yaptırdıklarını ve bunları değerlendirdiklerini dile getirdi. Belediyelerin çalışmalarının yapılacak bir genel seçime büyük katkı sağlayacağına da değinen Torun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaptığımız anketlerde, 'belediyelerin performansları genel seçimleri nasıl etkileyecek', 'partiye ne kadar katkısı olacak' bunu da ölçüyoruz. Ben eminim ki vatandaşımızın memnuniyeti oldukça yüksek, yerelde başardık, sorunları çözdük genelde de çözeceğiz. Seçim öncesi bizimle ilgili birçok ithamlar vardı, 'yardımları kesecekler, işten adam çıkaracaklar' gibi... Tabii bunların hiçbirisi olmadı belediyelerimiz bu anlamda yardımlarını artırarak devam ettirdi. Sonuçta kesinlikle suçu olmadan hiç kimseyi işten çıkarmadılar ve şu anda kararlılıkla da hizmetlerini devam ettiriyorlar. Sık sık SHP'nin 1989 örneği veriliyor ama bunu aştık. vatandaş da görüyor zaten. Şu anda her ne kadar bir kara propaganda yapılmaya çalışılsa da vatandaş gerçeğin içerisinde. İsraf edilmediğini, vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarının yerine geldiğini, bunların giderildiğini, şeffaf bir yapılanmanın olduğunu ve vatandaşımıza her türlü hizmetin sorunsuz ulaştırıldığının herkes farkında."

Yerel Yönetimler Politika Belgesi

Çalışmalarına daha önce başlanan CHP'nin Yerel Yönetimler Politika Belgesi'nin büyük ölçüde tamamlandığını da aktaran Torun, politika belgesinin ilk PM toplantısında üyelerin onayına sunulacağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kurultayda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni açıkladığını hatırlatan Torun, beyannamenin 12'nci maddesinde "Yerel merkez dengesi kurulacak ve yerel yönetimler güçlendirilecek." dendiğine işaret etti. Yaptıkları çalışma ile bu maddenin altını doldurduklarını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:

"Yani, 'CHP iktidarında nasıl bir yerel yönetim olacak?' bunun çerçevelerini çizdik. Bunun politikalarını oluşturduk. Bunu da MYK'mıza sunduk onay aldık, şimdi de yapılacak ilk PM'de onay aldıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Tabii biz 6360 sayılı yasanın birçok belediyelerde sorunlar yumağı yarattığını biliyoruz. Geçmiş dönem belediye başkanlığı yapmış biri olarak, yasanın şu anda uygulamada ciddi zorluklarının olduğunu biliyorum. Sonradan bir büyükşehir yasasıyla bir süreç başladı ama hala sorunlar çözülemedi."

"Şeffaf bir yerel yönetim anlayışı ile süreci yöneteceğiz"

Torun, merkez-yerel dengesini kurarak vatandaşın daha iyi hizmet alabilmesi, belediyelerin de sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi, vatandaşa en hızlı ve en doğru hizmeti götürebilmesi için bunu oluşturan politikaları ortaya koyduklarını dile getirdi. Bugün birçok kaynağın merkeze gittiğini, merkezden dağıldığını anlatan Torun, "Halbuki yerinden kullanılsa hem gelmesindeki süreç tıkanmamış olacak hem de kaynaklar dağıtılırken adaletli dağıtılacak. Bazı hizmetler bölünmüş, örneğin beldeler kapatılmış halbuki beldelerin hizmet tanımlaması yeniden ortaya konulsa o bölgedeki insanımızın da hizmet alması daha hızlı olur." dedi.

Büyükşehirlerde bir yetki karmaşasının da olduğuna, bunların da yeniden tanımlanması gerektiğine dikkati çeken Torun, "Biz sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışı ile tamamen şeffaf bir yerel yönetim anlayışı ile süreci yöneteceğiz. Gelirlerin dağıtılması adaletli olacak. Belgede, yerel yönetimlerle ilgili somut önerilerimiz olacak. Bugüne kadar yerel yönetimlerin yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunacak." diye konuştu.

CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak
CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak
CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak
CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Gaziantep, Haziran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li belediyeler Gaziantep'te buluşacak - Son Dakika


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