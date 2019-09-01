CHP'li belediyeler sendikalaşıyor
3 saat önce
CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.
CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59
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