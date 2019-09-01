Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyeler sendikalaşıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

CHP'li belediyeler sendikalaşıyor

3 saat önce

CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.

CHP'li belediyeler sendikalaşıyor, System.String[]

CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'dan Gürcistan ve Ukrayna'ya çilek ihracatı
Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner, 10 kilo vererek iğne ipliğe döndü 'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon "Yavrumu dağa kaçırdılar" deyip eylem yapan Hacire Akar'ın oğlu ev hapsi cezası aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 15:03:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyeler sendikalaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]