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CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi - Son Dakika

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi

30.09.2021 14:08
CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisine bağlı belediyelerin hem tarımsal üretim yaptığını hem de üreteni desteklediğini belirterek, "Önceki yönetimlerin yurt dışından ürün alımına son veren belediyelerimiz yerli üreticinin kalkınması için çaba gösteriyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisine bağlı belediyelerin hem tarımsal üretim yaptığını hem de üreteni desteklediğini belirterek, "Önceki yönetimlerin yurt dışından ürün alımına son veren belediyelerimiz yerli üreticinin kalkınması için çaba gösteriyor. Çiftçilerimiz tarımsal araç gereç, tohum, gübre, zirai ilaç ve hayvan yemi gibi pek çok kalemde destekleniyor." dedi.

CHP'li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"ne katılan Torun, yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı bölgelerdeki halka, partisine ait belediyeler tarafından destek sağlandığını söyledi.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Torun, ekilmeyen tarım arazileri artarken çiftçi sayılarının azaldığını, bunun da kırsaldan kente göçü hızlandırdığını anlattı.

Torun, tarım ülkesi konumunda olan Türkiye'nin ithalatçı konuma düştüğünü, vatandaşın sofrasına gelen ürünlerin giderek daha pahalı bir hale geldiğini kaydetti.

Partisinin belediyelerinin tarım konusunda merkezi yönetimin vermediği hizmetleri halka sunduğunu söyleyen Torun, "Belediyelerimiz hem üretiyor hem de üreteni destekliyor. Önceki yönetimlerin yurt dışından ürün alımına son veren belediyelerimiz yerli üreticinin kalkınması için çaba gösteriyor. Çiftçilerimiz tarımsal araç gereç, tohum, gübre, zirai ilaç ve hayvan yemi gibi pek çok kalemde destekleniyor. Biz de hem belediyelerimizin tarıma verdiği destekleri değerlendirmek hem de bundan sonraki atacağımız adımları belirlemek için CHP'li belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde bir araya geldik. CHP iktidarında güneş tarlada alın teri döken çiftçilerimizin üzerine doğacak." ifadelerini kullandı.

Zirveye 160 belediye ve 300 kooperatif katılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 160 belediye ve 300 kooperatifin stant açtığı zirvenin yerel yönetim anlayışında yaşanan değişimin ifadesi olduğunu belirterek, zirvede belediyelerin ve üreticilerin birlikte neler başardıklarını ve neler başarabileceklerinin ortaya konulacağını söyledi.

Zirvede paylaşılacak her fikrin Türkiye'nin geleceğine ekilen sağlıklı tohumlar olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Ülkemizin tamamı sağlam bütüncül kent ve kır politikasına sahip olmazsa kentlerin sorunlarıyla da baş etmemizin giderek daha zor ve hatta baş edilemez olduğunu belki de en iyi İstanbul olarak biz biliyoruz. İstanbul 16 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en kalabalık şehri. Mültecilerin de 2 milyonu aştığını biliyor ve yaşıyoruz. Böyle bir şehrin sorunlarını çözebilmek olağanüstü çaba gösteriyor, bunu da yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi aynı anda 10 farklı metro inşaatı yapan dünyadaki tek belediye ancak 10 değil 100 metro da yapılsa eğer İstanbul'a yeni göç akımlarını önleyemezsek İstanbul'un ulaşım sorununa kalıcı bir çare bulmamız mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Memleketin kırsal bölgelerinin hızla boşaldığını, kentlere göçün yaşandığını belirten İmamoğlu, bunu düzeltmenin yolunun güçlü bir tarım politikası inşa etmek olduğunu kaydetti.

Üreticiler adına Pendik'ten Sevgi Bilir ve Adana'dan Nuri Yetimoğlu'nun konuşma yaptığı zirvede, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "CHP'li Belediyelerin Tarım, Kırsal, Sosyal Hizmet Çalışmaları", Sarıbal ile parti meclisi üyesi Doç. Dr. Gökhan Günaydın, "CHP İktidarında Tarım" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve katılımcılar kurdele keserek zirvenin açılışını gerçekleştirdi ve stantları gezdi.

Zirve, 2 Ekim Cumartesi günü sona erecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Tragger, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi - Son Dakika


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