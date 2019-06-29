CHP'li belediyelere sıkı takip
1 saat önce
Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:23
Yenilenen İstanbul
seçimiyle beraber Türkiye
genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.
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