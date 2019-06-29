Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyelere sıkı takip
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CHP'li belediyelere sıkı takip

1 saat önce

Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.

CHP'li belediyelere sıkı takip, System.String[]
Yenilenen İstanbul seçimiyle beraber Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere, 252 belediye kazanan CHP'de, belediye başkanlarının çalışmaları sıkı şekilde takip edilecek.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:23 
Türkiye, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi
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