Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyelere sıkı takip
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CHP'li belediyelere sıkı takip

1 saat önce

Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.

CHP'li belediyelere sıkı takip, System.String[]
Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:33 
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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