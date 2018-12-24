CHP'li Belediyelerin AKP'den Alacağı Nasihat Yoktur"

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, "En borçlu ilk 5 il AKP, bağımsız istatistiklerde de rahatlıkla görüleceği üzere mutlu, yaşanabilir kentlerin çoğunluğu ise CHP'li belediye başkanlarıyla yönetiliyor.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, "En borçlu ilk 5 il AKP, bağımsız istatistiklerde de rahatlıkla görüleceği üzere mutlu, yaşanabilir kentlerin çoğunluğu ise CHP'li belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Bu konularda CHP'li belediyelerin AKP'den alacağı bir nasihat yoktur." dedi.



Tığlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AK Parti iktidarının yerel seçimler öncesi kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı üslupla hareket ettiği" eleştirisinde bulundu.



AK Parti milletvekilleri ve siyasetçilerine yaklaşan yerel yönetim seçimleri öncesi "sakin olmalarını ve özeleştiride bulunmalarını" öneren Tığlı, AK Parti ve CHP belediyeleri karşılaştırılırken hamasete değil somut performansa yönelik bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini de savundu.



Tığlı, şöyle konuştu:



"En borçlu ilk 5 il AKP, bağımsız istatistiklerde de rahatlıkla görüleceği üzere mutlu, yaşanabilir kentlerin çoğunluğu ise CHP'li belediye başkanlarıyla yönetiliyor. Seçim bölgem Giresun da iki dönemdir CHP ile örnek belediyecilik görüntüsüne sahip olmuştur. Sosyal, kültürel ve yaşanabilir bir kent adına Kerim Aksu'nun yaptıkları ortadadır. Bu konularda CHP'li belediyelerin AKP'den alacağı bir nasihat yoktur. AKP'nin yönettiği belediyelerin durumunu ise hepimiz gördük. AKP, HDP'li belediyelere bir de kendi belediyelerine kayyum atayarak yönetme düşüncesine epey alıştı."



AK Parti Giresun milletvekillerinin her seçim öncesi vatandaştan oy istediklerini ancak seçimlerin ardından halka sırtlarını döndüklerini iddia eden Tığlı, şunları kaydetti:



"Belediye Başkanımız Kerim Aksu'nun seçildiği günden bu yana parti rozetini çıkararak her kesimi kucaklayan yönetim anlayışını ve partimizin belediye çalışanlarına en düşük ücret olarak 2 bin 200 lira asgari ücreti daha bugünden açıklamasının önemini, AKP'nin kavramasının mümkün olmadığını üzülerek görüyoruz. Çünkü mensubu oldukları anlayışın siyasi önceliği 'AKP rozeti takmak, AKP bayrağı dikmek, daha sonra Giresunlu olmak' üzerinedir."

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