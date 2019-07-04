Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımları
Son Dakika Politika Haber

CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımları

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor.

CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımları, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor." ifadesini kullandı.
Gökçen, yazılı açıklamasında, LGBT hakları savunucularının Taksim ve Bakırköy'de "Onur Haftası" kutlamalarına izin verilmediğini belirtti.
30 Haziran Pazar günü basın açıklaması yapmak isteyen gruba plastik mermi ve biber gazıyla müdahale edildiğini aktaran Gökçen, "İş yaşamından dışlanan, siyasette ayrımcılığa uğrayan, sokakta öldürülen LGBTİ+ların en doğal hakkı basın açıklaması ve barışçıl protestodur." değerlendirmesini yaptı.
Gökçen, şunları kaydetti:
"Bizler, bu temel hakların korunması ve ayrımıcılığın ortadan kaldırılması için Onur Haftası'nda Mis Sokak'taydık. Aynı şekilde birçok belediyemiz de nefret söylemlerine rağmen Onur Haftası'nı kutlayan paylaşımlar yaptı. Belediyelerimizin paylaşımlarını ve LGBTİ+ hakları savunucularını durmaksızın hedef gösterenler, onları sapkınlıkla suçlayanlar ve dağılmakta olan kitleyi biber gazına boğanlar asıl suçu kendileri işliyor.
Bizler, hak, hukuk ve adalet için mücadele ederken hiçbir kesimi bunun dışında tutmuyoruz. Herkesin temel haklardan yararlanabilmesi için öncelikle ayrımcılığa uğrayan gruplarla dayanışma içinde olma gerekliliğinin farkındayız. Bu nedenle LGBTİ+ların yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda Onur Haftası'nda birlikte yürüyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:55 Kaynak: AA
Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Sezgin Tanrıkulu Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 18:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li belediyelerin LGBT paylaşımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]