CHP'li belediyenin ağaç katliamını gözyaşlarıyla anlattı (2) - Son Dakika

'AĞAÇLARIN KIRILMA SESİ HALA KULAĞIMIZDA'

Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ağaçların kesilmesine tepki göstererek çalışmayı gözyaşları içinde seyreden Ege Üniversitesi Beden Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Didem Aypak (25) geçen pazartesi günü başlayan ağaç kesim işinin 2 gün sürdüğünü ve toplam 15 ağacın katledildiğini dile getirdi. Evlerinin önünde dikili olan ağaçların 30 yıllık geçmişi olduğunu belirten Aypak o ağaçlarla birlikte büyüdüğünü söyleyerek yolun genişletilmesi için gerçekleştirilen kesim işlemine bir anlam veremediğini vurguladı. Aypak yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Pazartesi günü saat 09.00- 10.00 gibi babamın söylemesi üzerine ağaçların kesildiğini öğrendim. Yol çalışması yapılacağını biliyordum ama gördüklerime inanamadım. Ekiplere 'Neden kesiyorsunuz?' diye sorduğumda genişletme çalışmasında ağaçların yolun içinde kaldığını söylediler. O ağaçlar 30 yıllık, onları ben dikmedim ama onlarla büyüdüm. Kesmek için bir neden olmamalı. Bu olay yaşandıktan sonra olayı durdurmak için belediyeye gittik. O gün kesim işi durdu. Ama ertesi gün devam ettiler. O ağaçların kırılma sesleri hala kulağımızda. Sabah o görüntüyü görmemek için diğer evimize geldik. Buna izin verenlerin de canlı canlı o kesimi izlemelerini isterdim. Herkesin elini vicdanına koyup bunu sorgulaması lazım. Bir ağacın kesilmesine kimse neden olmamalı. O ağacın altında küçücük çocuklar oynuyordu. O ağaçlar kesilirken onlar da bunu izledi. Annem babam da buna bir açıklama yapamıyorlar. Ben de yeğenlerime bir açıklama yapamayacağım. Ağaçları biz dikmedik. Biz taşındığımızda ordalardı. Biz suladık baktık. Altında çekilmiş fotoğraflarım var. Bir ağaç kesiliyorsa herkes tepki göstermeli."'YOLUN DARLIĞI SORUN YARATMIYORDU'Didem Aypak'ın tek yumurta ikizi ve aynı okulda öğrenci Gamze Aypak da kesim sırasında yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Biz çalışanlara 'Başka bir şey yapılamaz mı?' dedik. Yolun genişlemesi gerekiyorsa bu ağaçlar kesilmeden bir çözüm üretilemez mi dedik ama bulunamıyormuş ki şu an yoklar. Daha fazla bir şey yapabilirmiydik bilmiyorum. Olayın ardından bir açıklama yapılmadı. Yolun darlığı bir sorun yaratmıyordu bence. Herkes arabasıyla geçebiliyordu."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,