CHP'li belediyenin faaliyet raporuna 4 CHP'liden ret oyu - Son Dakika

CHP'li belediyenin faaliyet raporuna 4 CHP'liden ret oyu

CHP'li Menemen Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu, aralarında 4 CHP'li meclis üyesinin de bulunduğu 16 meclis üyesi tarafından ret oyu yedi.

CHP'li Menemen Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında 2019 yılı faaliyet raporu, aralarında 4 CHP'li meclis üyesinin de bulunduğu 16 meclis üyesi tarafından ret oyu yedi. 3 İYİ Partili meclis üyesi de salondan dışarı çıkarak çekimser kaldı.

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CHP'li Menemen Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısında, belediyenin 2019 yılı faaliyet raporu oylandı. Ancak Cumhur İttifakı grubunun 12 meclis üyesi rapor için ret oyu kullanırken, 4 CHP'li meclis üyesi de Cumhur İttifakı grubu gibi rapora ret oyu verdi. Öte yandan 3 İYİ Partili meclis üyesi de salondan dışarı çıkarak çekimser kaldı. Buna rağmen kullanılan oyların dörtte üç çoğunluğu sağlanamadığından faaliyet raporu kabul edildi.

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Menemen İlçe Başkanı Muzaffer Sıtkı Yüksel, "Cumhur İttifakı olarak 12, CHP'den 4 meclis üyesi rapora ret oyu verdi. 10 CHP'li 'evet' dedi, 2 CHP'li oylamaya katılmadı. 3 İYİ Partili salonu terk etti. Belediyenin uygulamaları doğru bulunmadığı için reddedildi. İşleyişin doğru gitmediğine inanan ve ret oyu veren CHP ve İYİ Partili meclis üyelerine Cumhur İttifakı olarak teşekkür ediyoruz. Oyalamada yanımızda oldular. Ayrıca, CHP grubunun teklif ettiği encümen ve komisyon üyelerinden hiçbiri seçilmedi. Cumhur İttifakı'nın teklifi olan, içlerinde CHP'lilerin de olduğu üyeler ise encümen ve komisyonlara getirildi. Geçen mecliste mevcut belediye başkanına belediyenin arsaları ile ilgili kat karşılığı sözleşme yapıp istediğine satmaya benzer bir yetki verilmişti. CHP'li Nursel Katipoğlu soru önergesi verdi ve mecliste oy çokluğu ile bu yetki geri alındı. Bundan sonraki süreci diğer meclislerde yaşayıp göreceğiz" dedi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 16:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li belediyenin faaliyet raporuna 4 CHP'liden ret oyu - Son Dakika

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