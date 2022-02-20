Üye Girişi
CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek? - Son Dakika

CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?

20.02.2022 18:53
CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?

CHP'li Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, İstanbul Mobilya Fuarı'nda reklam ve ilan vergisi teftişi yaptı. Zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek isteyince ortaya gergin anlar çıktı. Konuyla ilgili konuşan Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, "Bu baskın Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla ifade ettiği sosyal belediyecilik anlayışına ne denli uygun bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acaba bu uygulamaya ne diyecek?" dedi.

Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde (İDTM) açılan, Avrupa'nın en büyük organizasyonu İstanbul Mobilya Fuarı'nda reklam ve ilan vergisi teftişi yapmak istedi. Zabıta ekiplerinin, tabelaları ölçüp ortaya çıkan vergiyi firmalara yazılı tebliğ etmek isteyince gergin anlar yaşandı.

"BU NİJER'DE BİLE OLMAZ"

Yaşananlara tanık olan Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik "Polisiye filmleri aratmayan bir baskın yaşadık. Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası profesyonel alıcılar, yaşanan skandalı endişe içinde izlediler. Üniformalı görevliler ellerinde telsizlerle uluslararası fuar alanına girip, semt pazarındaymış gibi denetim yapmak isteyince hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. O esnada yanımda bulunan Güney Afrika fuarımızın Rus partneri Andrew, durumu anladıktan sonra 'Bu Nijer'de bile olmaz' dedi. Aslında hiç bir ülkede olmaz. dünyanın hiçbir uluslararası fuarına yerel zabıtalar baskın yapıp, pazar yerindeymiş gibi denetim yapmaz, yapamaz" dedi.

CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?
Erhan Çelik

"PAZAR YERİ İLE ULUSLARARASI FUAR AYNI OLUR MU?"

Fuarların, ihracat kapısı olduğuna dikkat çeken Çelik, "Fuarlar, sadece ihracata katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek olmuyor. Aynı zamanda fuarın yapıldığı bölgeye gelen binlerce yabancı alıcı yani turistyerel ekonomiyi de canlı tutuyor. İFM'de fuarların olduğu dönemde çevresindeki otellerde, restoran ve diğer işletmelerde yer bulamazsınız" diye konuştu.

CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?

"SAYIN KILIÇDAROĞLU ACABA BU UYGULAMAYA NE DİYECEK?"

Bakırköy'deki tüm işletmelerin bu açıdan dört gözle İFM'de fuar yapılmasını beklediğini söyleyen Çelik şöyle devam etti:

"Belediye Başkanlarının bu fuarlardan gelir elde etme adına alana baskın düzenlemesi ve organizasyonlara gölge düşürmesi kendi seçim bölgesinde de tepki çekecektir. Bakırköy Belediyesi'nin dünyada eşi benzeri olmayan fuar baskını ve fuarda tabela vergisi uygulaması, söz konusu yerel belediyenin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıklıkla ifade ettiği sosyal belediyecilik anlayışına ne denli uygun bilmiyorum. Ama fuarcılığın doğduğu şehir İzmir'e bakıncabu, CHP'nin genel bir yerel yönetim politikası olamaz diyorum. Hatta taban tabana zıt buluyorum. O nedenle sayın Genel Başkanı'nın, belediye başkanını arayarak, büyük tepki toplayan bu davranışının altında yatan gerçek nedeni soracağına inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu acaba bu uygulamaya ne diyecek?"

YORUMLAR
500
CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek? CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek?

Erhan Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li belediyenin fuar teftişine Erhan Çelik ateş püskürdü: Kılıçdaroğlu bu uygulamaya ne diyecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement