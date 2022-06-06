CHP'li Berberoğlu: "Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek" - Son Dakika
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CHP'li Berberoğlu: "Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek"

06.06.2022 16:10
CHP'li Berberoğlu: "Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Bereroğlu, “Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP’ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. ‘MİT TIR’ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu’na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı’ diye üfürdü. Mehmet Sevigen’in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Bereroğlu, "Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. 'MİT TIR'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı' diye üfürdü. Mehmet Sevigen'in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mehmet Sevigen'in "MİT Tırları" ile ilgili iddialarına, sosyal medya paylaşımında yanıt verdi. Berberoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Mehmet Sevigen adımı karıştırarak CHP'ye ve Genel Başkanımıza iftira attı. 'MİT Tır'ları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu yayınlansın diye Enis Berberoğlu'na verdi. Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşü de Berberoğlu konuşmasın diye yaptı' diye üfürdü. Mehmet Sevigen'in bu iftirası tıpkı benzerleri gibi, yalancının mumu misali sönecek.

Çünkü aynı saçmalığı manşetine defalarca taşıyan Sabah Gazetesi'ne Avukat Murat Ergün, Kemal Beyin vekaleti ile dava açtı ve kazandı. Mahkeme beni yargılayan heyete yazdı, 'Böyle iddiaya kanıt var mı?' diye sordu. Cevap yazısında bırakın kanıtı, böyle bir iddianın bile olmadığı iletildi. Mahkeme Sabah Gazetesi'ni 1 TL manevi tazminat ödemeye mahküm etti, ceza İstinaf'ta onaylanarak kesinleşti.

"SEVİGEN TARZI SİYASETE PABUÇ BIRAKMAM"

'Enis Berberoğlu konuşmasın' diye başlayan cümleyi hakaret sayarım. CHP'ye katılalı 50 yıl oldu, Gençlik Kolları'nda, Üniversite'de son olarak TBMM'de partime hizmet ediyorum. Ne AKP ve reisine, ne de Sevigen tarzı siyasete pabuç bırakmam. Suç işlemediğimi, müfteri veya itirafçı olmayacağımı hapis yatarken aynı iddiayı ima yoluyla yapan Tayyip Erdoğan'a da söylemiştim. Sevigen ve varsa benzer niyeti bozuklar okusun öğrensin. Dahası hakkımdaki haksız ve yersiz hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından bozuldu.

"PARALARINI ALIP ÖĞRENCİ BURSU OLARAK DAĞITACAĞIM"

Bu iddiaları partimi karalamak, beni yargısız infazla mahküm etmek isteyenlerden hukuk önünde hesap soracağım. Paralarını alıp, öğrenci bursu olarak dağıtacağım."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu, Mehmet Sevigen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Berberoğlu: 'Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Berberoğlu: "Sevigen'in Bu İftirası Tıpkı Benzerleri Gibi, Yalancının Mumu Misali Sönecek" - Son Dakika
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