CHP'li Bingöl "Üç Fidanı" Andı: "Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur" - Son Dakika
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CHP'li Bingöl "Üç Fidanı" Andı: "Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur"

05.05.2022 19:02
CHP'li Bingöl "Üç Fidanı" Andı: "Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin yıl dönümünde, "Bu topraklarda emperyalizmin karanlığına karşı devrimci mücadelenin, emeğin özgürleşmesinin tarihini yazan Denizlerin onurlu mücadelesini unutmayacağız. Adaletli bir iktidarı inşa ettiğimizde, toplumun hala vicdanında ağır bir yük olan Denizlerin idamı yüzleşecek, Türkiye tarihinine yer eden bu kara lekeyi sileceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin yıl dönümünde, "Bu topraklarda emperyalizmin karanlığına karşı devrimci mücadelenin, emeğin özgürleşmesinin tarihini yazan Denizlerin onurlu mücadelesini unutmayacağız. Adaletli bir iktidarı inşa ettiğimizde, toplumun hala vicdanında ağır bir yük olan Denizlerin idamı yüzleşecek, Türkiye tarihinine yer eden bu kara lekeyi sileceğiz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'deki 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 50'inci yıl dönümünde anılıyor. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tekin Bingöl, 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı Ulucanlar Cezaevi'nde idam edilen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Gezmiş, Aslan ve İnan'ı, idam edilişlerinin yıl dönümünde yaptığı yazılı açıklama ile andı.

"DARAĞACINDA YAŞAMDAN KOPARILDILAR"

Bingöl, 6 Mayıs 1972'de idam edilen devrimcilerin anılarının zihinlerde gerçekliğini koruduğunu ifade ederken, "Onlar sadece Deniz, Yusuf, Hüseyin değildiler. Bu topraklarda emperyalizmin karanlığına karşı devrimci mücadelenin, emeğin özgürleşmesinin, yoldaşlaşmanın tarihini yazdılar. Bu ülkenin emekçileri için insanca yaşam isterlerken, antidemokratik, önyargılı ve hukuksuzca yargılanarak darağacında yaşamdan koparıldılar" dedi.

"TEK BİR ORTAK HEDEFİ VARDI; TAM BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE"

İdamların üzerinden 50 yıl geçtiğini anımsatan Bingöl, "Türkiye'yi karanlığa boğmak isteyenler şekil, çevre ve kişilik değiştirse de Denizlerin onurlu mücadelesinin devrimci karakteri hiç değişmedi. Onların tek bir ortak hedefi vardı. O da tam bağımsız demokratik Türkiye idi. Bu hedef, bugün hepimizin ortak hedefidir" dedi.

"TÜRKİYE DEVRİMCİ MÜCADELESİNİN KİLOMETRE TAŞLARIDIR"

Türkiye'nin bağımsızlığı, emek, demokrasi ve insanca yaşam için mücade ederken yaşamını yitiren devrimcilerin hepsinin anılarını mücadelelerinde yaşattıklarını belirten Bingöl, şunları söyledi:

"Deniz Gezmiş ve yoldaşları Türkiye devrimci mücadelesinin kilometre taşlarıdır. Onlar, Hakkari'li köylüler için Zap Suyu'na köprü yapanlar, Samsun'dan Ankara'ya 'Tam bağımsız Türkiye' şiarıyla yürüyenlerdir. Onlar darbenin karanlığına, emperyalistlerin yerli iş birlikçilerine son nefeslerinde dahi boyun eğmeyenlerdir. Bu nedenle Denizleri idam sehpasına götürenler çoktan tarihin karanlık çöplüğüne gömülürken, Denizler aradan 50 yıl geçse bile milyonların kalbinde devrimin sıcaklığını taşıyanlardır."

"BU KARA LEKEYİ SİLECEĞİZ"

Gezmiş, Aslan ve İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesini öngören 2 Mayıs 1972 tarih ve 1586 sayılı yasanın yürürlükten kaldırılması teklifini bir kez daha hatırlatan Bingöl, "İdam sehpasında kendilerini aklamaya çalışan darbecilerin hukuksuzluklarını unutmayacağız. Elbet Türkiye'de adaletli bir iktidarı kuracağız. ve o gün geldiğinde, toplumun hala vicdanında ağır bir yük olan Denizlerin idamı yüzleşecek, Türkiye tarihinine yer eden bu kara lekeyi sileceğiz. Eşit, adil, demokratik bir ülke ve insanca yaşam mücadelemiz devam ettikçe de milyonlarla birlikte Denizleri onurla anmaya devam edeceğiz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Devrimci, Türkiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Bingöl 'Üç Fidanı' Andı: 'Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Bingöl "Üç Fidanı" Andı: "Denizlerin Mücadelesi Hepimizin Onurudur" - Son Dakika
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