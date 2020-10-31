CHP'li Böke ve Torun deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir'de depremden etkilenen bölgelerde inceleme yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böke ve Torun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Torun, depremde yararlananlara acil şifa, yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremin değil binaların öldürdüğünü belirten Torun, "Maalesef yine depreme dayanıksız binalar göçmüş. Bunun artık son olmasını diliyoruz. Depremle ilgili kararların artık alınması lazım." ifadelerini kullandı.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın İzmir'de olacağını kaydetti.