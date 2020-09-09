CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan "Bin günde memleket hareketi" yorumu Açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin günde memleket hareketi" ile ilgili olarak, "Böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bolu'da, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen ve Muharrem İnce ile yakın dostlukları olduğu bilinen Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, İnce'nin başlattığı "Bin günde memleket hareketi" hakkında açıklama yaptı.

"Bana davet gelmedi"

Muharrem İnce tarafından kendisine bir davet gelmediğini ve "Bin günde memleket hareketinin" partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmadığını söyleyen Özcan, "Herhangi bir davet gelmedi. Herhangi bir davet gelseydi de ben bu harekete, Muharrem bey benim çok yakın dostum, abim ama böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Zaman zaman telefonla konuşuyoruz. Bir gün aradım ve basında haberler çıkıyor dedim. Parti mi kuruyorsun? Dedim. Şuanda böyle bir şey yok dedi" şeklinde konuştu.

"Son kurultayda yaşananlar hoş olmadı"

Partinin son kurultayında Muharrem İnce'nin daha farklı bir saygı görmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Özcan, "Özellikle son kurultayda yaşananlar hiç hoş olmadı. Partinin cumhurbaşkanı adayının en azından genel başkanın yakınlarında olması gerekirdi. Çünkü daha 2 sene önce oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adayı yapmışız. Çok da yüksek bir oy almış. Seçimi kazanamasa bile başarılı olmuş. Büyük mitingler düzenlemiş, Ekmeleddin beyi saymadığım için partinin ilk Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisinin daha farklı bir muamele ve saygı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de bu tür şeylere alınıp partiye zarar verecek biri değil. Ben Muharrem beyin iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muharrem bey partinin eski gençlik kolu başkanı, il başkanı, milletvekili. Bu partiyi çok seven birisi. Bu konuda farklı düşünüyoruz. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

"Pandeminin maliyeti 45 milyon lira"

Pandemi sürecinde korona virüsün Bolu Belediyesi'ne maliyetinin yaklaşık 45 milyon lira olduğunu belirten Özcan, "Dezanfeksiyon çalışmalarına nüfusa oranla en çok bütçeyi ayıran belediye biziz. Sosyal yardımlar anlamında da nüfus itibariyle Türkiye'de en çok sosyal yardım yapan belediye biz olduk. Şu ana kadar pandeminin bize maddi külfeti 20 milyon lira. Bunun içinde dezanfeksiyon çalışmaları, sosyal yardımlar var. Bir de sadece Mart ve Nisan ayından da vatandaştan 25 milyon lira alacağımız oluştu. Şu ana kadar pandeminin maddi külfeti bize 45 milyon lira civarına ulaştı. Buna rağmen ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz. Ödemelerimizi düzgün bir şekilde yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU