CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan "Bin günde memleket hareketi" yorumu Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan "Bin günde memleket hareketi" yorumu Açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin günde memleket hareketi" ile ilgili olarak, "Böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin günde memleket hareketi" ile ilgili olarak, "Böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

Bolu'da, 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'den Bolu Belediye Başkanı seçilen ve Muharrem İnce ile yakın dostlukları olduğu bilinen Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, İnce'nin başlattığı "Bin günde memleket hareketi" hakkında açıklama yaptı.

"Bana davet gelmedi"

Muharrem İnce tarafından kendisine bir davet gelmediğini ve "Bin günde memleket hareketinin" partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmadığını söyleyen Özcan, "Herhangi bir davet gelmedi. Herhangi bir davet gelseydi de ben bu harekete, Muharrem bey benim çok yakın dostum, abim ama böyle bir hareketin bu süreçte partiye ve ülkeye bir katkı vereceğine inanmıyorum. Zaman zaman telefonla konuşuyoruz. Bir gün aradım ve basında haberler çıkıyor dedim. Parti mi kuruyorsun? Dedim. Şuanda böyle bir şey yok dedi" şeklinde konuştu.

"Son kurultayda yaşananlar hoş olmadı"

Partinin son kurultayında Muharrem İnce'nin daha farklı bir saygı görmesi gerektiğini düşündüğünü ifade eden Özcan, "Özellikle son kurultayda yaşananlar hiç hoş olmadı. Partinin cumhurbaşkanı adayının en azından genel başkanın yakınlarında olması gerekirdi. Çünkü daha 2 sene önce oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adayı yapmışız. Çok da yüksek bir oy almış. Seçimi kazanamasa bile başarılı olmuş. Büyük mitingler düzenlemiş, Ekmeleddin beyi saymadığım için partinin ilk Cumhurbaşkanı adayı olmuş birisinin daha farklı bir muamele ve saygı görmesi gerektiğini düşünüyorum. Muharrem İnce de bu tür şeylere alınıp partiye zarar verecek biri değil. Ben Muharrem beyin iyi niyetli olacağını düşünüyorum ama bu süreçte bu hareketin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muharrem bey partinin eski gençlik kolu başkanı, il başkanı, milletvekili. Bu partiyi çok seven birisi. Bu konuda farklı düşünüyoruz. O böyle bir hareketin faydalı olacağını düşünüyor. Ben zarar vereceğini düşünüyorum" dedi.

"Pandeminin maliyeti 45 milyon lira"

Pandemi sürecinde korona virüsün Bolu Belediyesi'ne maliyetinin yaklaşık 45 milyon lira olduğunu belirten Özcan, "Dezanfeksiyon çalışmalarına nüfusa oranla en çok bütçeyi ayıran belediye biziz. Sosyal yardımlar anlamında da nüfus itibariyle Türkiye'de en çok sosyal yardım yapan belediye biz olduk. Şu ana kadar pandeminin bize maddi külfeti 20 milyon lira. Bunun içinde dezanfeksiyon çalışmaları, sosyal yardımlar var. Bir de sadece Mart ve Nisan ayından da vatandaştan 25 milyon lira alacağımız oluştu. Şu ana kadar pandeminin maddi külfeti bize 45 milyon lira civarına ulaştı. Buna rağmen ekonomik anlamda çok büyük bir sıkıntı çekmiyoruz. Ödemelerimizi düzgün bir şekilde yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - BOLU

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Tanju Özcan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan 'Bin günde memleket hareketi' yorumu Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Son Dakika: Fenerbahçe, Muriqi için Lazio ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor Yunan sahil güvenliği, çocukların da bulunduğu 19 kişiyi ölüme terk etti Son Dakika: Galatasaray, Oghenekaro Etebo transferini resmiyete kavuşturdu Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi'ndeki görevinden istifa etti Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Seminerde koronavirüs alarmı! 12 öğretmen karantinaya alındı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı İş makinesi 500 metre aşağı yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış İnterpol tarafından yakalanan çete lideri Serkan Kurtuluş, hayat kadınlarını tehdit edip paralarını almış         
18:23
Beşiktaşlı taraftarların Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı         
18:01
Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
17:41
İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada İskelenin halatı koptu, 2 işçi ölümden döndü! O anlar kamerada         
17:33
Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler         
17:05
9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti         
17:02
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı Telefon dolandırıcılarına 30 bin TL gönderen vatandaşı polis kurtardı         
11:21
Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu Son Dakika: Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib'deki harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit oldu         
10:56
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 23:24:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Bolu Belediye Başkanı'ndan "Bin günde memleket hareketi" yorumu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei