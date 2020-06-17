CHP'li Bülbül'den, koronavirüs önlemlerinin adliyelerde uygulanmadığı eleştirisi - Son Dakika

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 15 Haziran'dan itibaren adliyelerin normalleşme kuralları çerçevesinde faaliyetlerine başladığını anımsatarak "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dikkate alınarak 9 maddelik uyarı çalışması hazırladı. Ancak bize gelen bilgilere göre, kurallar birçok adliyede uygulanamıyor. Fiziki koşullar yeterli değil." dedi.

Bülbül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, adli hizmetlerin yeni çalışma esaslarının yeterli oranda uygulanmadığını, çalışan personel için salgın tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Hazırladığı fotoğraflarla adliyelerdeki normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, Kovid-19 salgını dikkate alınarak 9 maddelik uyarı çalışması hazırladı. Ancak bize gelen bilgilere göre, kurallar birçok adliyede uygulanamıyor. Fiziki koşullar yeterli değil. Dün adliyeler çalışma takvimine girdikten sonra, yoğunluk oldukça fazla. Ön büroların durumları, adliye girişlerindeki yoğunluk, fotoğraflarda gösterildiği gibi oldukça kalabalık. Ayrıca bir günde 39 duruşma olan mahkemelerin olduğu gözlemlendi. Bu duruşmaların da ardı ardına olduğu görüldü. Adliyelerde, fiziki durumları itibarıyla bu önlemlerin yürümesi mümkün değil; birden fazla savcı aynı odayı kullanıyor, farklı mahkemeler aynı salonlarda görev yapıyor, iş ve aile mahkemeleri salonları küçük. Binalardaki havalandırma sistemleri de çok sıkıntılı, hava sirkülasyonunun sağlanması gerekiyor. Büyük adliyelerde duruşma salonlarında pencere olmaması, hava sirkülasyonlarında sıkıntı meydana geliyor. Salgının yayılmasına neden olacak duruşma salonları nedeniyle hava sirkülasyonu sağlanamıyor."

Bülbül, bazı avukatlara, "mahkemelere tanıklarınızı getirmeyin" uyarısı yapıldığı halde, yargılamada temel kuralların ihlal edildiğini öne sürdü.

İdare mahkemelerinde müdahale dilekçeleri verilemediğini de belirten Bülbül, fiziki evrak alışverişinin yapıldığını, UYAP sistemine Danıştayın dahil edilmemesinin, Adalet Bakanlığı tarafından bir handikap oluşturduğunu savundu. Bülbül, "Adalet Bakanımız Ayasofya'daki turnikelerle ilgileniyor. Oradaki turnikelerin kaldırılmasını istiyor. Adalet Bakanlığımız baroların, meslek teşekküllerinin, seçim sistemi çoklu baro sistemine geçmesi için baroları dizayn etmeye çalışıyor. Yani Adalet Bakanlığı bu işlerle ilgilenmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, dün Ankara Adliyesi'ndeki PTT'nin, koronavirüs tespiti nedeniyle kapatıldığını, bazı adliyelerde ise fiziki alan yetersizliğinden salgının artabileceği endişesiyle duruşmaların ertelendiğini belirtti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay da Türkiye'nin birçok yerindeki adliyelerden olumsuz görüntüler gelmeye başladığını ileri sürerek "Vakaların artışıyla ilgili ciddi bir sıkıntı söz konusuydu, tehlikenin artığı gözükmekte. Adalet, ekmek ve su gibi temel bir ihtiyaçtır. Bu temel ihtiyaçla ilgili olarak devletin bütün tedbirleri alması gerekiyor. Adliyede çalışan tüm vatandaşların tedbirle ilgili beklentileri var." diye konuştu.